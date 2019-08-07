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Marmaris'te İdil Biret rüzgarı esti

22 dakika önce

Dünyaca ünlü piyano virtüözü İdil Biret, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi işbirliğinde düzenlenen, İdil Biret Müzik Festivali'nin ilk gününde Marmaris Amfi tiyatroda sahne aldı.

Marmaris'te İdil Biret rüzgarı esti, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 'İdil Biret Müzik Festivali' etkinlikleri kapsamında Devlet Sanatçısı İdil Biret ve Büyükşehir Belediye Orkestrası, Marmaris Amfi Tiyatro'da sahne aldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şefi Münif Akalın şefliğinde gerçekleştirilen ve yaklaşık iki saat süren konseri, yaklaşık 3 bin sanatsever izledi.

"HARİKA ÇOCUKLAR" PROJESİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, konserin ardından yaptığı konuşmada, dün olduğu gibi bugünde kentte yaşayanları müzikle ve sanatla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. İdil Biret'in bir Cumhuriyet projesi olduğunu söyleyen Başkan Gürün, "İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün 'Harika çocuklar' projesiyle ile siz yurt dışına eğitime gönderildiniz.Dolayısı ile Cumhuriyet devrimlerinin en güzel örneklerinden biri sizsiniz. İdil Biret diyor ki klasik müzik sahip olduğu ahenk ve harmoni ile insanı huzura kavuşturan, onu sakinliğe, hoşgörüye davet eden bir müzik. Ülkemizin de ne kadar çok mutluluğa, hoşgörüye ihtiyacı var. Muğla Klasik Müzik festivalinin birincisini yapıyoruz. Dinamizmi, performansı ve kendine hayran bırakan sahnesiyle umarım uzun yıllarda kendisini sahnelerde izleme fırsatımız olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda böyle sanatçılara, sanata ihtiyacı var.

Konser sonunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İdil Biret'e çiçek ve plaket takdim etti.

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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:03 Kaynak: Bültenler
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