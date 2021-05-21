Marmaris'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak patatesin hasadına başlandı - Son Dakika

Marmaris Belediyesi arazisine ekilen patatesin hasadı için tören düzenlendi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Marmaris Tarım Kooperatifi iş birliğiyle, Turgut Mahallesi'ndeki 3 dönümlük araziye yemeklik patates ekimi yapıldı.

Şubatta 750 kilogram ekilen patatesin hasadı için tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay, hasat töreninde, patates hasadından çok iyi verim beklediklerini söyledi.

Marmaris'in turizmin yanında tarımda da önemli mesafeler aldığını vurgulayan Oktay, "Marmaris'i tarımda da iddialı hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü hasadımızdan 7 ton patates bekliyoruz. Hasadı gerçekleştirilen patates ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak. Üreticilerimize örnek olacağımıza, onları teşvik edeceğimize yürekten inanıyorum." diye konuştu.

İlk hasat patatesler, çalışanlara ve davetlilere kumpir yapılarak ikram edildi.