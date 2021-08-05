Marmaris'te iki mahallede söndürme çalışmaları tamamlandı, itfaiye ekipleri alkışlarla uğurlandı - Son Dakika

Marmaris'te iki mahallede söndürme çalışmaları tamamlandı, itfaiye ekipleri alkışlarla uğurlandı
05.08.2021 19:06
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki iki mahallede yangın söndürme çalışmalarının sonlanmasının ardından bölgeden ayrılan itfaiye ekiplerini mahalleliler alkışlarla uğurladı.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki iki mahallede yangın söndürme çalışmalarının sonlanmasının ardından bölgeden ayrılan itfaiye ekiplerini mahalleliler alkışlarla uğurladı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınlarına çevre illerden itfaiye ekipleri destek için gelmişlerdi. Yangınların kısmen kontrol altına alınmasının ardından Muğla'nın diğer ilçelerine gitmek için yola çıkan itfaiye ekiplerini vatandaşlar gözyaşları ve alkışlarla uğurladı. Hisarönü ve Turgut Mahallesi'nden ayrılıp Muğla'daki diğer yangınlara gitmek için yola çıkan itfaiye ekiplerinin alkışlarla uğurlanması görenleri duygulandırdı. - MUĞLA
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