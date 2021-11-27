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Marmaris'te iki tekne fırtına nedeniyle karaya oturdu - Son Dakika

Marmaris'te iki tekne fırtına nedeniyle karaya oturdu

27.11.2021 11:56

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tur teknesiyle bir yelkenli karaya oturdu, bazı işletmelerin tenteleri zarar gördü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tur teknesiyle bir yelkenli karaya oturdu, bazı işletmelerin tenteleri zarar gördü.

Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı 62,6 kilometreyi buldu.

Fırtına yüzünden, Siteler Mahallesi'nde bir işletmeye ait iskelede bağlı 22 metrelik günübirlik tur teknesi, Adaköy Mahallesi'nde de bir yelkenli tekne karaya oturdu.

Birçok iş yerinin tenteleri zarar gördü. Yat limanında oluşan dalgaların işletmelere kadar ulaştığı görüldü.

Kemeraltı Mahallesi ve Datça Yolu'nda ise ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırdı.

İlçede sağanak nedeniyle derelerde oluşan çamurlu suyla, sahil boyunda denizin rengi kahverengiye döndü.

Marmaris'te iki tekne fırtına nedeniyle karaya oturdu
Marmaris'te iki tekne fırtına nedeniyle karaya oturdu
Marmaris'te iki tekne fırtına nedeniyle karaya oturdu
Marmaris'te iki tekne fırtına nedeniyle karaya oturdu
Marmaris'te iki tekne fırtına nedeniyle karaya oturdu

Marmaris, Fırtına, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te iki tekne fırtına nedeniyle karaya oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te iki tekne fırtına nedeniyle karaya oturdu - Son Dakika
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