Marmaris'te ilçe protokolü Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Marmaris'te ilçe protokolü Ramazan Bayramı'nı kutladı

03.05.2022 00:58
Marmaris'te ilçe protokolü Ramazan Bayramı'nı kutladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ramazan Bayramı kutlama programı Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy katılımı ile gerçekleşti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ramazan Bayramı kutlama programı Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy katılımı ile gerçekleşti. Kutlama programı çerçevesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Marmaris Öğretmenevi'nde sabah saatlerinde başlayan Ramazan Bayramı kutlama programında Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, İlçe Emniyet Müdür V. Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı J.Yarbay Murat Çam, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Uğur Özdoğan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, İlçe Orman İşletme Müdürü Akın Ünler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa ve ilçe siyasi parti temsilcileri ile bir araya geldi.

Öğretmenevi'ndeki bayramlaşma merasiminden sonra Kaymakam Ersoy ve Başkan Oktay İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Emniyet birimlerinin bayramını kutlayan Kaymakam Aksoy; "Dayanışma, birlik beraberlik ve merhametin timsali olan Ramazan ayımızı uğurlayarak bayramımızı kutluyoruz. İlçemizin huzur ve güvenliği için çalışan sizlerin bayramını tebrik ediyorum" diyerek Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan davete katıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretinden sonra İlçe jandarma Komutanlığı'na gelen protokol jandarma personeli ile bayramlaştı. Kaymakam Aksoy ve Başkan Oktay, jandarma personelinin bayramını tebrik ederek hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy kendisini görmek için bayramlaşma sırası bekleyen jandarma çocuklarına oyuncaklar hediye ederek bayramlarını kutladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ziyaretin ardından Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'nda bayramlaşma merasimi devam etti. Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan ve sahil güvenlik ekipleri ile bayramlaşan ilçe protokolü, komutanlık önünde yeni yapılan iskele üzerinde yapılan çalışmaları yerinde incelediler. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ziyareti ardından bayram tebrikleşme merasimleri sona erdi. - MUĞLA

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Ertuğ Şevket Aksoy, Ramazan Bayramı, Hisarcık, Marmaris, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te ilçe protokolü Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te ilçe protokolü Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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