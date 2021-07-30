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Marmaris'te ilk belirlemelere göre 1 fabrika, 27 ev ve 1 araç yandı - Son Dakika

Marmaris'te ilk belirlemelere göre 1 fabrika, 27 ev ve 1 araç yandı

30.07.2021 13:32
Marmaris'te ilk belirlemelere göre 1 fabrika, 27 ev ve 1 araç yandı, System.String[]

Marmaris'te dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 fabrika, 27 ev, 1 araç, 16 çatı, 1 depo yandı.

Marmaris'te dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 fabrika, 27 ev, 1 araç, 16 çatı, 1 depo yandı. Yangının ilk anından itibaren Marmaris'te bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Yanan sadece ormanlarımız değil, geleceğimize, en değerli mirasımıza verilen zararı telafi etmek için herkese büyük sorumluluk düşüyor" dedi.

Muğla'da 29 Temmuz öğle saatlerinde 5 farklı yerde başlayan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınlarında söndürme çalışmaları devam ederken Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ilk belirlemelere göre 1 fabrika, 27 ev, 1 araç, 16 çatı, 1 depo yandığı belirtildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, il genelinde ilk orman yangını ihbarının saat 13.00 itibariyle geldiğini ve gün içerisinde 5 ayrı noktada orman yangını ihbarına müdahale edildiği kaydedildi. Yangınlara kısa sürede 195 personel, 28 arazöz, 25 su tankeri ve 15 iş makinesinin katıldığı belirtilen açıklamada, "İlk orman yangını ihbarı saat 13.00'da Datça ilçesi Yaka-Palamutbükü mahalleleri arasından geldi. Ekiplerimiz burada kısa sürede müdahalede bulunarak yangını söndürdü. İkinci ihbar ise saat 13.08'de Marmaris Armutalan Mahallesi 236. Sokak adresinden alındı. Burada devam eden yangına toplam 14 itfaiye arazözü, 15 su tankeri, 10 iş makinesi ve 119 personel ile müdahale ediliyor. Üçüncü orman yangını ihbarı ise saat 15.10'da Milas ilçesi Kuyucak mahallesinden alındı. Ekiplerimiz 13 itfaiye arazözü, 13 su tankeri, 2 iş makinesi ve 85 personelle soğutma çalışmalarına devam ediyor. Dördüncü yangın ihbarı ise saat 15.40'da Köyceğiz Ağla mevki'inden alındı. Ekiplerimiz burada 6 itfaiye aracı, 13 itfaiye personeli, 2 su tankeri,1 iş makinesi ile söndürme çalışmalarına devam ediyorlar. Beşinci yangının ihbarı ise saat 16.57'de Milas ilçesi Mengenler mevkiinden ulaştı" ifadeleri yer aldı.

MARMARİS'TE YANGIN DEVAM EDİYOR, 27 EV, BİR FABRİKA KÜL OLDU

Dün öğle saatlerinde başlayan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği Marmaris Armutalan yangını, etkisini arttırarak devam ederken yangın Osmaniye, Bayır, Turgut, Çiftlik ve Turunç mahalleleri ile Asparan mevkiinde etkisini sürdürüyor. Sabah saatleriyle birlikte yangının söndüğü noktalardaki zararlar da gün yüzüne çıktı. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Bir kişinin hayatını kaybettiği yangındaki ilk belirlemelere göre, 1 zeytin yağ fabrikası, 27 ev, 1 araç, 16 çatı, 1 depo yandığı tespit edildi. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor" ifadeleri yer aldı.

KÖYCEĞİZ'DE ALEVLER YANGI VE BEYOBASI ARASINDA

Köyceğiz ilçesi Ağla mevkiinde dün saat 15.40 itibariyle başlayan ve etkisini arttırarak devam eden orman yangını, Yangı ve Beyobası mahalleleri arasında devam ediyor. Yangının makilik ve ormanlık alanda devam ettiği belirtilirken, diğer yangınların durumu hakkında da bilgi verildi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Bodrum Pina Yarımadası olarak bilinen Milas Kuyucak Mahallesi'ndeki orman yangını gece 03.35'de söndürülerek soğutma çalışmaları devam ediyor. Milas'ta 16.57'de başlayan ve akşam 21.53'e kadar devam eden Mengenler mevkiindeki orman yangını söndürülürken, soğutma çalışmaları da devam ediyor" denildi.

YANGINLARA 6 İLDEN DESTEK

İl genelinde 5 noktada çıkan orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplere çevre illerden de destek ekip geldi. AKOM'dan edinilen bilgiye göre, Marmaris'te devam eden yangına İstanbul'dan 11 araç, 100 personel, Denizli'den 3 araç 7 personel, Manisa'dan 1 araç 2 personel, Milas'ta devam eden yangınlara, Aydın'dan 1 araç, 2 personel, İzmir'den ise 2 araç 6 personel katıldı. Ayrıca orman yangınlarının yanı sıra Seydikemer ilçesinde çıkan 4 ev yangınına ise Burdur'dan gelen 4 araç ve 8 personel, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine destek verdi. Ayrıca Marmaris, Bodrum, Menteşe, Köyceğiz belediyeleri de su tankerleri ile yangının söndürülmesi için destek verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ, ORMAN YANGINLARI HARİÇ 25 OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Muğla'da çıkan orman yangınlarına kısa sürede müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 13 ilçede gelişen diğer olaylara da müdahalelerini sürdürdü. AKOM, itfaiye ekiplerinin 13 ilçede 5 orman yangını hariç 2 ev yangını, 2 iş yeri yangını ve 21 arazi yangını olmak üzere 30 olaya kısa sürede müdahale ettiğini açıkladı.

"TÜRKİYE YANGINLAR İÇİN TEK YÜREK OLDU"

Türkiye'nin farklı illerinde aynı zamanlarda başlayan yangınların herkesi derinden üzdüğünü ve kuşkulandırdığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yangınların kontrol altına alınması için Türkiye'nin tek yürek olduğunu belirtti ve geleceğe bırakılacak en büyük miras olan çevre için herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Başkan Gürün, "Ülkemizin özellikle yaz aylarında yaşadığı en büyük sorunlardan biri ne yazık ki orman yangınları. Son günlerde farklı şehirlerde aynı anda yangınların çıkması hepimizi derinden üzerken kuşkuları da beraberinde getirdi. Muğla'mızda aynı gün içerisinde 4 ilçemizde orman yangınları çıktı. Marmaris ve Köyceğiz yangınları için ekiplerimiz var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Yangınların bazılarının çıkış noktası araçla söndürülmeye elverişli olmadığından havadan müdahalenin önemi daha da net anlaşılıyor. Büyükşehir ekiplerimiz, Orman bölge müdürlüğü ekipleri, çevre illerden desteğe gelen ekipler ve yangın söndürme çalışmalarına katılan herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca yangın söndürme çalışmalarında vefat eden evladımız Şahin Akdemir'e de Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yangınlar kontrol altına alınıp söndürüldükten sonra da herkese büyük görevler düşüyor. Yanan ağaçları, bitki örtüsünü, canlıları geri getiremesek de yanan alanları ağaçlandırarak geleceğimize sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

(Bekir Tosun/İHA)

Marmaris'te ilk belirlemelere göre 1 fabrika, 27 ev ve 1 araç yandı
Marmaris'te ilk belirlemelere göre 1 fabrika, 27 ev ve 1 araç yandı
Marmaris'te ilk belirlemelere göre 1 fabrika, 27 ev ve 1 araç yandı

Orman Yangınları, Marmaris, Fabrika, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te ilk belirlemelere göre 1 fabrika, 27 ev ve 1 araç yandı - Son Dakika


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