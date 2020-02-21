Marmaris'te ilk cemre havaya düştü; sahiller cıvıl cıvıl - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te ilk cemre havaya düştü; sahiller cıvıl cıvıl - Son Dakika

Marmaris'te ilk cemre havaya düştü; sahiller cıvıl cıvıl

7 saat önce

MUĞLA'da, baharı müjdelediğine inanılan cemrelerden ilki havaya düşerken, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.

Marmaris'te ilk cemre havaya düştü; sahiller cıvıl cıvıl, System.String[]

MUĞLA'da, baharı müjdelediğine inanılan cemrelerden ilki havaya düşerken, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.

Marmaris ilçesinde, cemrenin düşmesiyle birlikte doğa canlanmaya başladı. Elektronik termometrelerin 24 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, ağaçlar çiçek açtı. Atatürk Caddesi'nden Turban mevkisine kadar uzanan sahil yolu bisiklet sürenlerin yanı sıra yürüyüş yapan ve denize girenlerle doldu.

Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'nda kadınlar, balık tutup, örgü örerken, çocuklar kumlarda oynadı. Güneşli havayı değerlendirmek isteyen Marmarisliler ve yerleşik yaşayan yabancılar, sahil kenarındaki kafeteryaları da doldurdu. Kordon Caddesi ve Yat Limanı, balık avlayarak vakit geçirmek isteyenlerin akınına uğradı.

İlk cemrenin havaya düşmesinin ardından inanışa göre ikinci cemre 26-27 Şubat tarihinde suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, gündüz hava sıcaklıklarının 20-24 derece arasında seyredeceğini, nem oranının yüzde 56 ile 61 civarında, deniz suyu sıcaklığının ise 11-13 derece arasında olacağını bildirdi.

GÜNÜBİRLİK GELDİLER, DENİZE GİRDİLER

İstanbul'dan Marmaris'e gelen Bilgin Demirhan, "Arkadaşım, 'Marmaris'te güneş var' dedi. Güzel havayı duyunca hemen soluğu Marmaris'te aldım. Tarif edilemeyecek güzellikte bir hava hakim" dedi.

Berkan Çevik de "Bir görüşmem için İstanbul'dan iki günlüğüne Marmaris'e geldim. Güneşli havayı görünce dayanamadım denize girdim. İlk defa bu aylarda denize giriyorum" dedi.

İzmir'den eşi ve çocuğuyla tatile gelen Selin Akbahar da "Kızım Güneş, ilk defa denizle tanıştı. Hafta sonuna kadar Marmaris'te tatildeyiz. Güzel havanın tadını çıkartıyoruz" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:37 Kaynak: DHA
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