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Marmaris'te İlköğretim Haftası törenle kutlandı - Son Dakika

Marmaris'te İlköğretim Haftası törenle kutlandı

13.09.2021 17:08
Marmaris'te İlköğretim Haftası törenle kutlandı, System.String[]

Marmaris ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Marmaris ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Aldoğan, ilçede, 83 okulda 14 bin 889 öğrencinin eğitim gördüğünü, 1251 öğretmenin görev yaptığını kaydetti.

Meydandaki törenin ardından Kaymakamlık ziyareti yapıldı.

Şehit Ahmet Benler İlkokulu'nda da kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in mesajı okundu.

Öğrencilerin şiirle okuyup halk oyunları gösterisi sunduğu kutlamada, dördüncü sınıf öğrencileri yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine çiçek verdi.

Törende konuşan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, okulların açılmasının ve kapanmadan eğitimin devam etmesinin önemine değindi.

Aksoy, "Yaklaşık 1,5 yıldır okuldan çocuklarımız uzak kaldı. Sıkıntılı uzak kalıştan sonra nihayet yaklaşık 15 bin çocuğumuz okulla buluştu. Bu güzel güneşli havada bu güzel buluşmayı sevinçle kutluyoruz. Yeni eğitim öğretim yılımız, çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldoğan da öğrencileri okullarıyla öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla buluştuklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yüz yüze eğitime hasret kaldığımız uzun sürenin ardından gerekli önlemleri aldık, bütün şartları oluşturarak hep birlikte yeniden buluşuyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim yılına yeni umutlar yeni heyecanla her zamankinden daha azimli daha kararlı daha güçlü bir başlangıç yapmanın onurunu mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 15 bin öğrencimizin ve 1251 öğretmenimizin sorumluluğunu gururla üzerimizde taşıyoruz. Her okulumuzu kendi şartları içinde ayrı ayrı değerlendirip eğitim güvenliği için gerekli tüm tedbirleri aldık. Bakanlığımızın belirlediği standartlar doğrultusunda tüm okullarımız okulum temiz ve güvenli sertifikası almaya hak kazandılar. Okulumuza kavuştuk ancak aşı olunması ön koşuldur. "

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Marmaris'te İlköğretim Haftası törenle kutlandı
Marmaris'te İlköğretim Haftası törenle kutlandı
Marmaris'te İlköğretim Haftası törenle kutlandı
Marmaris'te İlköğretim Haftası törenle kutlandı
Marmaris'te İlköğretim Haftası törenle kutlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te İlköğretim Haftası törenle kutlandı - Son Dakika


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