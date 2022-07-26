İlçeye ailesiyle tatile gelen 51 yaşındaki Garry James H, iki gün önce düştüğü gerekçesiyle ilçedeki bir hastaneye kaldırıldı. Kafasına darbe alan turist, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Marmaris'te İngiliz turist, babasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

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