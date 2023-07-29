Marmaris'te intihar eden genç, ruhsatsız silah ticareti soruşturmasına yol açtı - Son Dakika
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Marmaris'te intihar eden genç, ruhsatsız silah ticareti soruşturmasına yol açtı

29.07.2023 21:26

Marmaris'te bir genç, oto tamirhanesinde intihar ederek yaşamına son verdi. Soruşturma sonucunda, gençin ölmeden önce ruhsatsız bir tüfek satın aldığı ortaya çıktı. Bu tüfeği temin eden halk otobüsü şoförünün evinde yapılan operasyonda ise 21 tüfek ve 8 tabanca ile 2 bin 661 fişek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve polisteki işlemleri devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 18 yaşındaki Efekan Ender'in pompalı tüfekle hayatına son vermesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, gencin WhatsApp konuşmalarını inceledi. Yazışmalarda Ender'in kendi yaşıtlarıyla silah ticareti için konuştuğunu belirleyen polis ekipleri, pompalı tüfeği satan şüpheliyi evine düzenlenen baskınla yakaladı. Evde yapılan aramada 1 torna tezgahı, 21 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 1 tabanca ve 2 bin 661 fişek ele geçirildi.

Marmaris'te intihar olayı: 21 tüfek ve 8 tabanca ele geçirildi

POMPALI TÜFEKLE HAYATINA SON VERDİ

Marmaris'in Çamdibi Mahallesi Ata Sanayi Sitesi'nde dün saat 09.00 sıralarında oto tamirhanesini açan iş yeri çalışanları Efekan Ender'i kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına pompalı tüfekle ateş ederek öldüğü belirlenen Ender'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

WHATSAPP ÜZERİNDEN SİLAH TİCARETİ

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Efekan Ender'in cep telefonunu incelemeye aldı. Ender'in WhatsApp üzerinden kendi yaşıtı arkadaşları ile silah ticaretine yönelik yazışmalar yaptığı belirlendi.

Marmaris'te intihar olayı: 21 tüfek ve 8 tabanca ele geçirildi

EV DEĞİL CEPHANELİK

Polis ekipleri, Ender'in intihar ettiği ruhsatsız pompalı tüfeği satın aldığı kişinin halk otobüsü şoförü Ümit Ö. olduğunu belirledi. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda kurusıkı tabancaların namlulularını açmada kullanılan 1 torna tezgahı, 21 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 1 tabanca ve 2 bin 661 fişek ele geçirildi. Efekan Ender'in intiharda kullandığı tüfeği, 3 gün önce 7 bin liraya satın aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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Marmaris, İntihar, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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