Marmaris'te iş adamlarından eğitime tablet desteği - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Marmaris Ticaret Odasının (MTO) katkılarıyla temin edilen klavyeli 81 tablet, Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'a teslim edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde teknik yetersizlikler sebebiyle uzaktan eğitimden faydalanamayan öğrencilere dağıtılmak üzere tabletlerin teslimi için oda binasında program düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Sağlık Bakanlığı ve bilim insanlarının salgına karşı başarılı bir mücadele verdiğini salgından en çok etkilenen kişilerin başında gençlerin ve öğrencilerin geldiğini söyledi.

Salgın sebebiyle alınan tedbirler çerçevesinde okulların tatil edilip çocukların okula gidemediğine değinen Aksoy, şöyle konuştu:

"Tüm dünyaya örnek olacak şekilde geliştirdiğimiz online eğitim modelleriyle çocukların eğitimleri konusunda gereğini sağlamaya çalıştık. Bu konuda gerek eğitim alanında gerekse bilgisayar donanım ve yazılımındaki çalışmalar başarıda büyük rol oynamıştır. Bunun için internet alt yapısı ve internet ulaşımı olmayan çocuklar için okullarımızda 'EBA Destek' merkezleri tesis ettik ve bilgisayarı olmayan çocuklarımıza da devlet, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde temin ettik. Bu çerçevede TOBB ile MTO tarafından bu kampanyaya yapılan 81 tablet ile sağladıkları katkı büyük önem taşımaktadır."

MTO Başkanı Mutlu Ayhan da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da eğitimi çok önemsediğine değinerek, "Bizler imkanlarımız dahilinde, TOBB'un da desteğiyle bütçesi TOBB ve Odamız tarafından karşılanan 81 adet klavyeli tablet temin ettik. Sayın Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere en kısa sürede tabletleri ulaştıracağız. Milli Eğitim Bakanlığımızın hayata geçirdiği EBA Uzaktan Eğitim Programı ile ilçemizdeki hiçbir çocuğun eğitimden mahrum kalmaması için MTO olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldoğan ise "Kovid-19 salgınına bağlı olarak, uzaktan erişim yoluyla eğitime devam ettiğimiz bu sürecin başından beri, öncelikle bakanlığımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve hayırseverlerimiz tarafından, tablet ihtiyacı olan çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak milletçe birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneğini, bir kez daha göstermiş olduk. Şu anda öğrencilerimiz adına büyük heyecan duyuyorum. Bugün 81 evimizde, 81 yüreğin heyecanına, mutluluğuna vesile olan, TOBB'a ve Marmaris Ticaret Odasına öğrencilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.