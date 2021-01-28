Marmaris'te iş adamlarından eğitime tablet desteği - Son Dakika

Marmaris'te iş adamlarından eğitime tablet desteği

28.01.2021 15:45
Marmaris'te iş adamlarından eğitime tablet desteği, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Marmaris Ticaret Odasının (MTO) katkılarıyla temin edilen klavyeli 81 tablet, Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'a teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Marmaris Ticaret Odasının (MTO) katkılarıyla temin edilen klavyeli 81 tablet, Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'a teslim edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde teknik yetersizlikler sebebiyle uzaktan eğitimden faydalanamayan öğrencilere dağıtılmak üzere tabletlerin teslimi için oda binasında program düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Sağlık Bakanlığı ve bilim insanlarının salgına karşı başarılı bir mücadele verdiğini salgından en çok etkilenen kişilerin başında gençlerin ve öğrencilerin geldiğini söyledi.

Salgın sebebiyle alınan tedbirler çerçevesinde okulların tatil edilip çocukların okula gidemediğine değinen Aksoy, şöyle konuştu:

"Tüm dünyaya örnek olacak şekilde geliştirdiğimiz online eğitim modelleriyle çocukların eğitimleri konusunda gereğini sağlamaya çalıştık. Bu konuda gerek eğitim alanında gerekse bilgisayar donanım ve yazılımındaki çalışmalar başarıda büyük rol oynamıştır. Bunun için internet alt yapısı ve internet ulaşımı olmayan çocuklar için okullarımızda 'EBA Destek' merkezleri tesis ettik ve bilgisayarı olmayan çocuklarımıza da devlet, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde temin ettik. Bu çerçevede TOBB ile MTO tarafından bu kampanyaya yapılan 81 tablet ile sağladıkları katkı büyük önem taşımaktadır."

MTO Başkanı Mutlu Ayhan da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da eğitimi çok önemsediğine değinerek, "Bizler imkanlarımız dahilinde, TOBB'un da desteğiyle bütçesi TOBB ve Odamız tarafından karşılanan 81 adet klavyeli tablet temin ettik. Sayın Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere en kısa sürede tabletleri ulaştıracağız. Milli Eğitim Bakanlığımızın hayata geçirdiği EBA Uzaktan Eğitim Programı ile ilçemizdeki hiçbir çocuğun eğitimden mahrum kalmaması için MTO olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldoğan ise "Kovid-19 salgınına bağlı olarak, uzaktan erişim yoluyla eğitime devam ettiğimiz bu sürecin başından beri, öncelikle bakanlığımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve hayırseverlerimiz tarafından, tablet ihtiyacı olan çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak milletçe birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneğini, bir kez daha göstermiş olduk. Şu anda öğrencilerimiz adına büyük heyecan duyuyorum. Bugün 81 evimizde, 81 yüreğin heyecanına, mutluluğuna vesile olan, TOBB'a ve Marmaris Ticaret Odasına öğrencilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Marmaris, Türkiye, Tablet, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te iş adamlarından eğitime tablet desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ağır tahrik: ABD'ye ait 30 Black Hawk helikopteri Dedeağaç'a konuşlandırılıyor 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi Hulk transferinde sonuç alamayan Beşiktaş'ta yeni hedef Cenk Tosun Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı Baba evinde tabancayla vurulan Feride'nin sır ölümünde 5 akraba gözaltında TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi
Yüz yüze eğitimin başlaması için 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitimin başlaması için 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına 9 eksikle gidiyor Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına 9 eksikle gidiyor         
15:13
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar arttı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar arttı         
14:57
Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı         
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti         
14:33
Kardeşlerin üzerine kurşun yağdıran husumetli, sokağı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 2 yaralı Kardeşlerin üzerine kurşun yağdıran husumetli, sokağı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 2 yaralı         
14:08
Çuval içinde cesedi bulunan Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem! Çuval içinde cesedi bulunan Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem!         
13:48
Koronavirüs salgını İspanya'da 527 bin 900 kişiyi işinden etti Koronavirüs salgını İspanya'da 527 bin 900 kişiyi işinden etti         
13:33
Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı         
12:28
Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı         
11:38
Türkiye'nin en büyük çetesi Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti         
11:37
Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor         
11:06
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti         
10:56
Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek         
09:41
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 16:03:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris'te iş adamlarından eğitime tablet desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei