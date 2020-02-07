Marmaris'te işaret dili kursu düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te işaret dili kursu düzenlenecek - Son Dakika

Marmaris'te işaret dili kursu düzenlenecek

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde engelli aileler ve gönüllüler için 120 saatlik işaret dili kursu düzenlenecek.

Marmaris'te işaret dili kursu düzenlenecek, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde engelli aileler ve gönüllüler için 120 saatlik işaret dili kursu düzenlenecek.


Marmaris Kent Konseyi tarafından engellilerin tamamına hitap edebilmek ihtiyaçlarını giderebilmek, sosyal topluma entegrasyonu sağlayabilmek,ailelerine nefes aldırabilmek, onların istek ve önerilerini aktarabilmek ve değerlendirebilmek için engelli çalışma grubu kurulmuştu. İşitme engelli bireylerle iletişim kurarak, onların iş ve sosyal hayata olan katılımlarını arttırmak için Engelli Çalışma Grubunun ilk etkinliği olarak Marmaris'te yaşayan işitme engeliler, engelli aileleri ve gönüllüler için 1. derece işaret dili kursları önümüzdeki hafta başlayacak. Ücretsiz olarak verilecek olan bu kurslara katılmak isteyenlerin kent konseyine başvurmaları gerekiyor.


Haftada 3 gün ve 3 saat olarak planlanan kurslar Kent Konseyi ofis odalarında kurulacak. - MUĞLA

Kent Konseyi, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı
Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a sarı uyarı: Kar ve buzlanma bekleniyor

Son Dakika Haberleri
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 16:15:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris'te işaret dili kursu düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]