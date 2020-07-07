Marmaris'te işletmeler her gün denetleniyor - Son Dakika

Marmaris'te işletmeler her gün denetleniyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sezonun açılması ve normalleşme sürecine girildikten sonra hizmete açılan kafeterya, büfe, restoran gibi işletmeler, Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde kurulan denetim ekibi ile kontrol edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sezonun açılması ve normalleşme sürecine girildikten sonra hizmete açılan kafeterya, büfe, restoran gibi işletmeler, Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde kurulan denetim ekibi ile kontrol edildi. Denetim ekibinde polis, jandarma, doktor ve zabıta da görev aldı.

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Korona virüse (Kovid-19) karşı alınan önlemeler kapsamında yaklaşık 3 ay kapalı olan mekanların Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından genelge ile açılmasına izin verildi. Marmaris Kaymakamlığı tarafından Restoran, kafeterya, büfe ve paket servis mekanların denetimi için ekip kuruldu. Polis, jandarma, doktor, zabıtadan oluşan ekip, 15 Haziran'dan sonra işletmelerini açan yiyecek-içecek satışı yapan mekanları denetimlerini sürdürüyor. İlçe merkezinde ve mahallelerinde açılan restoran, kafeterya, büfe ve beach kulüpler her gün sabah saat 11.00 ile 18.00 arası ani denetimler yapılıyor.

Günde 30-35 işletme denetleyen ekip, öğleyin ilçenin 11 kilometre kırsalında bulunan İçmeler Mahallesi Altın Sahil yolundaki işletmeyi inceledi. Ekipler, mekanların girişinde ateş ölçer olup olmadığını, personelin maske ve eldiven takıp takmadığını kontrol etti. Masaların sosyal mesafe kuralına göre konulup konulmadığı incelendi. Masalarda dezenfektan olup olmadığı, belli aralıklarla dokunmadan ayakla açılıp kapanan çöp kutularının olup olmadığına bakıldı. Bazı restoranların işlettiği plajlar da sıkı denetimden geçti.

Plajlarda şezlonglara konulan minderlerin yıkanabilir olması ve kullanıldıktan sonra yenisi ile değiştirilmesi bildirildi. Denetlenen İşletmelerin çoğunluğunun kurallara harfiyen uyduğu gözlemlendi. Denetlenen restoranlardan birinin işletmecisi Mehmet Öner, "Yapılan denetimlerden memnunuz eksiğimiz yok, Allah'a şükür. Turist tek tük geliyor daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

Eksikleri tespit edilen bazı işletmeler uyarılarak tutanak tutuldu. Denetimlerin pandemi süresince sık sık devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Marmaris, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te işletmeler her gün denetleniyor - Son Dakika
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