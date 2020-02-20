Marmaris'te işletmelerde gıda denetimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te işletmelerde gıda denetimi yapıldı - Son Dakika

Marmaris'te işletmelerde gıda denetimi yapıldı

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesindeki işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Marmaris'te işletmelerde gıda denetimi yapıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesindeki işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Bakanlığın "Gıda Denetimi Seferberliği" çerçevesinde, Marmaris Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya'nın başında bulunduğu ekip, unlu mamulleri üretimi yapan iş yerlerini denetledi.

Ekip, denetimlerde hijyen ve doğru saklama koşulları ile dolapların sıcaklıklarını kontrol etti, bazı ürünlerden numuneler alarak laboratuvara gönderdi.

Denetimlere ilişkin gazetecilere açıklama yapan Kaya, bakanlığın ilan ettiği 'Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında denetimlerin süreceğini kaydetti.

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tadı için kilometrelerce yol gittiği Muğla kebabı çorbası, işi oldu
Leyla'nın ölümüyle ilgili davada gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı

Son Dakika Haberleri
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 00:07:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris'te işletmelerde gıda denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]