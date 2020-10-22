Marmaris'te istinat duvarına çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde istinat duvarına çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.
Kadir Uysal'ın kullandığı 48 U 4377 plakalı otomobil, Marmaris- İçmeler yolunda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobilin sürücüsü ile 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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