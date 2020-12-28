Marmaris'te jandarma helikopteriyle trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Marmaris'te jandarma ekipleri, helikopterle havadan trafik denetimi yaptı.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin denetimlerinde havadan helikopterle de sürücüler kontrol edildi.
Trafik denetiminin yanı sıra hafriyat dökümü alanları ile yasa dışı Hint keneviri ekimi yapılabilecek sahalar üzerinde kontrol uçuşu gerçekleştirildi.
Denetimler sonunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 6 sürücüye 1260 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
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