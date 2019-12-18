Marmaris'te kaçak 3 evin daha yıkımı yapıldı - Son Dakika
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Marmaris'te kaçak 3 evin daha yıkımı yapıldı

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin turistik Söğüt Mahallesi'nde, kaçak olduğu tespit edilen 1'i ahşap, 2'si de betonarme olmak üzere 3 evin yıkımı yapıldı.

Marmaris'te kaçak 3 evin daha yıkımı yapıldı, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin turistik Söğüt Mahallesi'nde, kaçak olduğu tespit edilen 1'i ahşap, 2'si de betonarme olmak üzere 3 evin yıkımı yapıldı.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapıların belirlenmesi için başlattıkları çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar kapsamında, il genelinde kaçak 2 bin 800 yapı belirlendi. Bu yapıların 550'sinin ise tatilcilerin gözde mekanı Marmaris ilçesinde olduğu ortaya çıktı. Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, geçen 13 Aralık Cuma günü, bu kaçak yapılardan Marmaris'e 42 kilometre mesafedeki kırsal Söğüt Mahallesi'ndeki deniz manzaralı 1'i ahşap, 2'si betonarme 3 müstakil evin yıkımını jandarma ve zabıta ekipleri eşliğinde, kepçelerle gerçekleştirdi. Yıkım esnasında, içleri boş olan yapıların sahiplerinin olmadığı görüldü. Yetkililer, "Yasal itiraz süreci tamamlanan yapıların yıkımının yeni yılın ilk ayında da devam edilecek" dedi. İlçede şu ana kadar kaçak 5 evin yıkıldığı belirtildi.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:42 Kaynak: DHA
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