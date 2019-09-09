Son Dakika Haberleri: Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına 15 Ekim'de başlanacak
Son Dakika Güncel Haber

Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına 15 Ekim'de başlanacak

54 dakika önce

Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor.

Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına 15 Ekim'de başlanacak, System.String[]

Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde kaçak yapı bulunmadığını, kırsal kesimdeki yapıların yıkımına ise 15 Ekim'de başlanacağını bildirdi.

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli çalıştıklarını kaydeden Oktay, şunları kaydetti:

"İlçemizde bin 200 kaçak yapı var. Kaçak yapıyla ilgili hiçbir şekilde hoşgörü göstermeyiz. Bunun üzerine kararlılıkla gideceğiz. Deniz üzerine yapılan ahşap iskeleler, kıyı kenar çizgisine dikkat edilmeden yapılan kaçak yapılar var. Mesela bir parsel içinde 5- 6 bungalov var. Bakanlığımızın açıkladığı 15 Mayıs ile 15 Ekim arası inşaat yasağı var. 15 Ekim sonrasında tespit ettiğimiz ve hukuki süreci tamamlanmış kaçak yapılarla ilgili müdahale gerçekleştirilecek."

Güney Ege, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Çavuoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü
ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Türkiye'ye yaptırım çıkışı Bülent Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yanlış buldu Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı hakkında hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:45:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına 15 Ekim'de başlanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]