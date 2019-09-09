Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına 15 Ekim'de başlanacak
1 saat önce
Marmaris Belediye Başkanı Oktay, ilçede 1200 kaçak yapı bulunduğunu belirterek, "15 Ekim sonrasında tespit ettiğimiz ve hukuki süreci tamamlanmış kaçak yapılarla ilgili müdahale gerçekleştirilecek.
Marmaris Belediye Başkanı Oktay, ilçede 1200 kaçak yapı bulunduğunu belirterek, "15 Ekim sonrasında tespit ettiğimiz ve hukuki süreci tamamlanmış kaçak yapılarla ilgili müdahale gerçekleştirilecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:10
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