Son Dakika Haberleri: Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına 15 Ekim'de başlanacak
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Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına 15 Ekim'de başlanacak

1 saat önce

Marmaris Belediye Başkanı Oktay, ilçede 1200 kaçak yapı bulunduğunu belirterek, "15 Ekim sonrasında tespit ettiğimiz ve hukuki süreci tamamlanmış kaçak yapılarla ilgili müdahale gerçekleştirilecek.

Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına 15 Ekim'de başlanacak, System.String[]

Marmaris Belediye Başkanı Oktay, ilçede 1200 kaçak yapı bulunduğunu belirterek, "15 Ekim sonrasında tespit ettiğimiz ve hukuki süreci tamamlanmış kaçak yapılarla ilgili müdahale gerçekleştirilecek." dedi.

Mehmet Melih Oktay, Marmaris, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:10 
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