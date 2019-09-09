Son Dakika Haberleri: Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına 15 Ekim'de başlanacak
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Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına 15 Ekim'de başlanacak

35 dakika önce

Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor.

Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde kaçak yapı bulunmadığını, kırsal kesimdeki yapıların yıkımına ise 15 Ekim'de başlanacağını bildirdi.

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli çalıştıklarını kaydeden Oktay, şunları kaydetti:

"İlçemizde bin 200 kaçak yapı var. Kaçak yapıyla ilgili hiçbir şekilde hoşgörü göstermeyiz. Bunun üzerine kararlılıkla gideceğiz. Deniz üzerine yapılan ahşap iskeleler, kıyı kenar çizgisine dikkat edilmeden yapılan kaçak yapılar var. Mesela bir parsel içinde 5- 6 bungalov var. Bakanlığımızın açıkladığı 15 Mayıs ile 15 Ekim arası inşaat yasağı var. 15 Ekim sonrasında tespit ettiğimiz ve hukuki süreci tamamlanmış kaçak yapılarla ilgili müdahale gerçekleştirilecek."

Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına 15 Ekim'de başlanacak

Güney Ege, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:05 Kaynak: AA
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