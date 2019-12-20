Marmaris'te kadına şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika
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Marmaris'te kadına şiddetle mücadele toplantısı

7 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesinde işbirliği içerisinde gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması için güç birliği toplantısı yapıldı.

Marmaris'te kadına şiddetle mücadele toplantısı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesinde işbirliği içerisinde gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması için güç birliği toplantısı yapıldı.


Muğla'nın Marmaris İlçesinde Sabancı Anadolu Lisesi çok amaçlı salonda gerçekleştirilen toplantıya ; Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Duymuş,İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan,İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Türeyen, İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal ve diğer birim müdürleri katılım sağladı.


Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, konuşmasında "Cinayetin her türlüsü suçtur bu suçların hepsi sıfıra inmeli. Vicdan taşıyan herkesin aklını vicdanını kullanmasını isteriz. Şiddet sadece fiziksel bir eylem değildir şiddetin önlenmesine yönelik üzerimize düşeni yapacağız ve unutmayalım hepimizin annesi kadın. Toplumun tüm kesimlerinin üzerine düşen görevi yerine getirmesi taşradan en büyük şehirlerdeki tüm kamu kuruluşlarının bu konulara dikkatle eğilmesi gerekir" diye konuştu.


Bakanlıkların hazırladığı protokol kapsamları ve görev paylaşımını Muğla Sosyal Hizmet Müdürlüğünde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Fatma Ergün anlattı. - MUĞLA

Anadolu Lisesi, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:43 Kaynak: İHA
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