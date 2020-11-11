Marmaris'te kadınlar da üretime katılacak - Son Dakika

Marmaris'te kadınlar da üretime katılacak

11.11.2020 17:14
Marmaris'te kadınlar da üretime katılacak, System.String[]

Marmaris Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile bir işbirliği protokolü imzalandı.

Marmaris Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile bir işbirliği protokolü imzalandı. Kooperatif kadınların üretime katılması için çeşitli çalışmalar yapacak.

Marmaris Belediyesi, kadın girişimini desteklemek ve kadınların ekonomide daha fazla yer alması için bir adım daha attı. Belediyenin girişimleriyle kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile bir işbirliği protokolü imzalandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ebru Tural'in imza attığı protokole göre Marmaris Belediyesi'ne ait Armutalan Kültür Merkezi'nde (AKM) bir ofis tahsis edilecek. Ofiste; kendi emeği ile üretime katkı sağlamak isteyen veya mesleki konularda eğitim alma talebinde bulunan kadınlara yönelik çalışmalar yapılacak.

"Çalışmalar hız kazanacak"

Marmaris Belediyesi olarak tarımsal kalkınma, kadın girişimcileri destekleme, kadınları ekonomiye katkısını daha çok sağlama gibi konulara ağırlık verdiklerini belirten Belediye Başkanı Oktay, "Biliyoruz ki ülkemizin kalkınmasının yolu üretimden geçiyor. Özellikle de kadınların istihdamı, üretime katılması ve ekonomik gelir elde etmeleri bu kalkınmanın en önemli ayağı. Biz de ilk olarak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurulmasına öncülük ettik. Şimdi de çeşitli işbirlikleri ile çalışmalarını hızlandırmalarına aracı oluyoruz. Marmaris'imiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kooperatif Başkanı Ebru Turhal da önemli çalışmalara imza atacaklarını belirterek "Belediye Başkanımızın ve belediyemizin desteğini almak bizim için çok önemli. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı. - MUĞLA

Marmaris'te kadınlar da üretime katılacak
Marmaris'te kadınlar da üretime katılacak

Marmaris Belediyesi, Kooperatif, Marmaris, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te kadınlar da üretime katılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir: BeIN Sports ile anlaşma imzalayacağız Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma Ağır hasarlı Torbalı belediye binasında deprem anı Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam         
16:15
Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti         
16:00
Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı         
15:02
Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı         
14:45
Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı         
14:24
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi         
14:07
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi         
13:45
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı         
12:49
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
Köprüden uçup hurdaya dönen otomobilin içindeki 4 kişi, mucize eseri sağ kurtuldu Köprüden uçup hurdaya dönen otomobilin içindeki 4 kişi, mucize eseri sağ kurtuldu         
11:31
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 17:19:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris'te kadınlar da üretime katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei