Marmaris'te kahverengiye dönen deniz çevrecileri isyan ettirdi - Son Dakika
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Marmaris'te kahverengiye dönen deniz çevrecileri isyan ettirdi

16 dakika önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen çamurlu ve foseptiklerden taşan atık suyun karışmasıyla, denizin rengini kahverengiye dönüştü.

Marmaris'te kahverengiye dönen deniz çevrecileri isyan ettirdi, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen çamurlu ve foseptiklerden taşan atık suyun karışmasıyla, denizin rengini kahverengiye dönüştü. Marmaris Çevrecileri Derneği ise alınmayan önlemler nedeniyle duruma tepki gösterdi.

Marmaris ilçesinde, bugün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle mavi deniz 1.5 kilometre kahverengiye döndü. Denizin kahverengine dönmesinin yüksek dağlardan kopan toprak parçaları ve kirli su derelerle birlikte ilçe körfezine dökülmesi, ayrıca Atatürk Caddesi'ndeki Mavi Bayraklı Halk Plajı'ndan Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan 7 kilometrelik plajda ortaya çıkan foseptik borularından akan kirli suyun denizle buluşması olduğu öğrenildi. Kordon ve Atatürk Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar denizin kahverengi olduğunu görünce cep telefonuyla fotoğraf çekip sosyal medyada 'Mavi deniz kirli sularla koyu kahverengi oldu' yorumu yaptı.

'MARMARİS'İMİZE YAPILAN İHANETİN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER'

Yaşanan kirlilikle ilgili sahilde inceleme yapan Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) Başkanı Ahmet Kutengin, "Senelerdir yaşadığımız üzücü bir olaydır. Ormanların kesilmesi sonrası akarsularla çamur geliyor ve erozyondan dolayı tamamen körfeze akıyor. Yağmur sonrası sahili üç defa turladım ve yerinde inceleme yaptım. Foseptik ana merkez bağlantı künkleri deniz çekilince meydana çıkıyor. Su tekrar yükselince su altında kalıyor. O boru ve künklerdeki pis su denize karışıyor. Foseptik künklerin kapakları dalgalarla yerinden kalkmış durumda. Koku çok kötü yayılıyor. Uzun yıllardır Marmaris Körfezi'nin kirliliği ile ilgili üniversiteden gelen bilim adamları ile incelemeler yapıyoruz. Bu sonuç verilerini yerel yönetimlerle paylaşıyoruz. Nedeni ise yerel yetkililer soruna eğilmekten kaçınıyor. İlçemizde herkes deniz, güneş ve kum üçgeninde turizmden ekmek kazanıyor. Yerel yöneticiler, esnaf ve turizmciler Marmaris'imize yapılan ihanetin bedelini ağır ödeyecekler. Marmaris'ten Dünya'nın İncisi olarak bahsedilir. Bu doğa harikası gittikten sonra ne yapacaklar merak ediyorum. Derelerden gelen kirli- çamurlu suyun arıtması yapılmalıdır. Kışın plajlarda ortaya çıkan foseptik çukurları yeniden düzenlenmeli ve önlemler alınmalıdır" dedi.


Atatürk Caddesi, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:00 Kaynak: DHA
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