Marmaris'te kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist bulundu - Son Dakika

Marmaris'te kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist bulundu

15.10.2020 06:23

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist AKUT ekiplerince bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist AKUT ekiplerince bulundu.

İçmeler Mahallesi'ndeki kanyonda yürüyüşe çıkan 27 yaşındaki Madison Jack Roland, havanın kararmasıyla yolunu bulamayınca telefonla yardım istedi.

Kanyona Marmaris AKUT ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AKUT ekipleri, kanyonda mahsur kalan ABD'li turisti yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

Sağlık ekiplerince kontrol edilen Roland'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Marmaris'te kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist bulundu
Marmaris'te kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist bulundu
Marmaris'te kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist bulundu
Marmaris'te kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist bulundu

Amerika Birleşik Devletleri, Marmaris, turist, Kanyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist bulundu - Son Dakika

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