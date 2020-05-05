Marmaris'te Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlamaları - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliklerle kutlanıyor.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlaması kapsamında beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle kentte görev yapan polis ve jandarmanın trafik ekiplerini ziyaret etti.

Ekiplere maske hediye eden Gökmen, salgın günlerinde sınırlı şekilde trafiğe çıkılsa da trafik ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığını belirtti.

Güvenlik güçlerine başarı dileyen Gökmen, "Yayalarımızın ve sürücülerimizin trafik kurallarına uyarak, sağlık ve huzur içerisinde hayatlarını devam ettirdikleri kazasız bir yaşam temenni ediyorum." diye konuştu.