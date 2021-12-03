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Marmaris'te kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza kesildi - Son Dakika

Marmaris'te kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza kesildi

03.12.2021 00:57
Marmaris'te kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza kesildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, trafik ekipleri 15 noktada 75 polis ile kask ve belge denetimi yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, trafik ekipleri 15 noktada 75 polis ile kask ve belge denetimi yaptı. 2 saat içinde 323 kişiye kask takmamaktan ceza kesildi, sigortası ve trafik muayenesi bulunmayan 14 araç ise trafikten men edildi.

34 bin kayıtlı motosikletin bulunduğu Marmaris'te Muğla İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Marmaris Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe dışından gelen destek polisler ile birlikte ilçenin 15 cadde ve sokağında saat 15.00-17.00 arası eş zamanlı "Kaskını tak bizimle kal" sloganıyla denetimler yaptı. Trafik polisleri durdurdukları motosiklet sürücülerinin kask takıp takmadıkları ve evraklarını kontrol etti. Kask takmayana 15 trafik puanı ile 144 lira para cezası kesildi. Trafik muayenesi ve sigortası bulunmayan 14 motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekilerek sürücülere toplam 4 bin 396 lira ceza kesildi. 2 saat süren denetimlerde 50 bin liraya yakın para cezası kesildi.

Denetimlerde bizzat katılan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Denetleme Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, "Bizim bu uygulamalarda amacımız önleyici olmaktır. Kazalar, yaralanma ve ölüm olmasın diye bu denetimleri yapıyoruz. Bizim 5 tane kırmızı çizgimiz var. Yayaların geçiş üstünlüğü, alkol, cep telefonu, emniyet kemeri takmak ve motosiklet sürücülerin kask takması. Trafikte güvenlik hayat tek bir harekete bakar. Amacımız ceza kesmek değil sürücüleri bilgilendirmek, uyarmaktır. Uyarıları yapılmış sürücüler aynı ihlalleri devam ettiğini tespit ettiğimiz de gerekli işlemleri yapıyoruz. Sürücülerimize yönelik denetimlerimiz sık aralıklarla devam edecektir" dedi. Müdür Dadaşoğlu kask takan sürücülere teker teker teşekkür ederek kask takmanın önemini vurguladı.

"Yeni aldığı motosikleti ile ceza yedi"

İlçenin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda polislerin ceza yazmalarına tepki gösteren vatandaşlar da oldu, motorunu 5 saat önce aldığını söyleyen ve kask almaya fırsatım olmadı diyen genç polise yalvarsa da ceza yemekten kurtulamadı. Kask takmamaktan ceza kesilen vatandaşların cezalardan sonra motorlarının koltuklarının altından kasklarını çıkarıp yollarına devam ettikleri gözlemlendi. Muğla, Menteşe, Milas, Bodrum, Köyceğiz, Ortaca, Fethiye ve Yatağan ilçelerinden şok denetimler için Marmaris'e desteğe gelen trafik ekipleri de kasklarını takan sürücülere teşekkür etti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme Büro Amiri Komiser Barış Havsalı ilçedeki şok denetimlerin her gün yapılacağını ve sürücülerin hassasiyet göstererek kurallara uymalarını rica etti. - MUĞLA

Hisarcık, Marmaris, Polis, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza kesildi - Son Dakika


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