Üye Girişi
Marmaris'te kasksız motosiklet sürücülerine ceza yağdı - Son Dakika

Marmaris'te kasksız motosiklet sürücülerine ceza yağdı

02.12.2021 21:31
Marmaris'te kasksız motosiklet sürücülerine ceza yağdı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 25 noktada yapılan denetimlerde 623 motosiklet sürücüsüne, kask takmama, trafik kurallarını ihlal ve evraklarındaki eksiklikler nedeniyle toplam 94 bin 108 lira para cezası kesildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 25 noktada yapılan denetimlerde 623 motosiklet sürücüsüne, kask takmama, trafik kurallarını ihlal ve evraklarındaki eksiklikler nedeniyle toplam 94 bin 108 lira para cezası kesildi.14 motosiklet trafikten men edildi.

Marmaris Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bugün ilçede 25 ayrı noktada motosiklet sürücülerine yönelik 'Kaskını tak bizimle kal' sloganıyla denetim yaptı. 120 polisin katılımıyla eş zamanlı yapılan denetimlerde, durdurulan motosiklet sürücülerinin evrakları ve kask takıp takmadıkları kontrol edildi. Geçen hafta yapılan genel denetimlerde uyarı alan 623 motosiklet sürücüsüne aynı kuralı ikinci kez kez ihlal ettiği gerekçesiyle kask takmamaktan 144'er lira para cezası uygulandı. Trafik muayenesi ve sigortası bulunmadığı belirlenen 14 motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi, sürücülerine ise toplam 4 bin 396 lira para cezası kesildi. Bir saat süren denetimlerde toplam 94 bin lira 108 lira para cezası uygulandı. İlk kez kasksız yakalanan motosiklet sürücüleri ise uyarılarak, plakaları kayda alındı.

TRAFİK MÜDÜRÜ SÜRÜCÜLERİ UYARDI Muğla İl Trafik Tescil Denetleme Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, "Bizim uygulamalarda amacımız önleyici olmaktır. Kazalar, yaralanma ve ölüm olmasın diye bu denetimleri yapıyoruz. Bizim 5 kırmızı çizgimiz var. Yayaların geçiş üstünlüğü, alkol, cep telefonu, emniyet kemeri takmak ve motosiklet sürücülerin kask takması. Trafikte güvenlik, hayat tek bir harekete bakar. Amacımız ceza kesmek değil sürücüleri bilgilendirmek, uyarmaktır. Uyarıları yapılmış sürücüler aynı ihlalleri devam ettiğini tespit ettiğimiz de gerekli işlemleri yapıyoruz. Sürücülerimize yönelik denetimlerimiz sık aralıklarla devam edecektir" dedi.

Kış nüfusu 120 bin olan Marmaris ilçesinde trafiğe kayıtlı 34 bin motosiklet bulunduğu, kayıtlı bulunmayan 25 KW altında 11 bin elektrikli bisiklet olduğu öğrenildi.


Marmaris'te kasksız motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Marmaris'te kasksız motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Marmaris'te kasksız motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Marmaris'te kasksız motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Marmaris'te kasksız motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Marmaris'te kasksız motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Marmaris'te kasksız motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Para Cezası, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te kasksız motosiklet sürücülerine ceza yağdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Koca'ya Haluk Levent'ten 21:24 Bakan Koca'ya Haluk Levent'ten "SMA" sitemi: Ne yapacağız şimdi?
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz 18:17 Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 16:44 Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 15:58 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! 15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı

Son Dakika Haberleri
21:25 İntihara teşebbüs eden baba, 12 yaşındaki kızını öldürdü
21:24 Bakan Koca'ya Haluk Levent'ten "SMA" sitemi: Ne yapacağız şimdi?
21:05 Beşiktaşlı futbolcuların videosuna taraftarlardan "Söğüş tayfa" yorumları geldi
20:43 Avrupa Konseyi Osman Kavala için ihlal süreci başlattı
20:42 Son Dakika! Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 192 kişi vefat etti, 21 bin 747 yeni vaka tespit edildi
20:26 BM Genel Merkezi dışında silahlı şüpheli alarmı
20:11 Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti
20:10 Ahmet Özal, Haberler.com'a Turgut Özal'ın gülümseten tavla anısını anlattı: Ankara polisi her yerde babamı aradı
19:57 Son Dakika: Fatih Terim'in 6 maçlık cezası onandı
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili Şamil Tayyar'dan faiz sitemi: Kur dayağı yiyoruz ama yansımıyor
İntihara teşebbüs eden baba, 12 yaşındaki kızını öldürdü İntihara teşebbüs eden baba, 12 yaşındaki kızını öldürdü         
21:26
Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor         
18:32
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber         
16:41
Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım         
15:25
Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü         
15:15
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız         
10:16
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 21:37:21. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te kasksız motosiklet sürücülerine ceza yağdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement