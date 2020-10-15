Marmaris'te kaybolan ABD'li turist 7 saat sonra bulundu - Son Dakika

Marmaris'te kaybolan ABD'li turist 7 saat sonra bulundu

15.10.2020 02:28
Marmaris'te kaybolan ABD'li turist 7 saat sonra bulundu, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ABD vatandaşı Madison Jack Roland'ın (27), uzun süre dönmemesinden endişelenen otel yöneticileri polise bilgi verdi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ABD vatandaşı Madison Jack Roland'ın (27), uzun süre dönmemesinden endişelenen otel yöneticileri polise bilgi verdi. Polislerle birlikte turistin gittiği bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatan AKUT ekibi, 7 saat sonra Roland'ı, bir kayanın üzerinde beklerken buldu. Konakladığı otele getirilen ABD vatandaşının herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devleti vatandaşı Madison Jack Roland, iki gün önce Marmaris ilçesine 11 kilometre mesafedeki turistik İçmeler Mahallesinde bir otele yerleşti. 10 günlük tatil için Marmaris'e tercih eden Roland, dün saat 15.30 sıralarında kaldığı otelin arkasında bulunan sık ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Otel yetkileri uzun süre turistin dönmemesi üzerine polise haber verdi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN GİTTİĞİ BÖLGE BELİRLENDİOtele gelen polisler güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, turistin tesislerin arka tarafında bulunan ormanlık alana gittiğini tespit etti. Çağrılan AKUT Marmaris ekibinden 4 dağ tırmanış ekibi ve iki polis ormanlık alana girerek arama çalışması başlattı. 7 saat süren arama sonunda ABD'li Roland, Gölenye mevkisindeki kanyon içindeki kayalık tepede bulundu. Halat ile tırmanan AKUT ekibi turisti tepeden indirdi. Sağlık durumu iyi olan turist, AKUT ekibiyle yürüyerek otele getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve herhangi bir sorunu olmadığı anlaşılan Roland, kendisini kurtaran AKUT ve polis ekiplerine teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.


Marmaris'te kaybolan ABD'li turist 7 saat sonra bulundu
Marmaris'te kaybolan ABD'li turist 7 saat sonra bulundu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te kaybolan ABD'li turist 7 saat sonra bulundu - Son Dakika

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