Marmaris'te kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarında 2 ceset bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarında 2 ceset bulundu - Son Dakika

Marmaris'te kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarında 2 ceset bulundu

22 dakika önce

Marmaris'te kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarında 2 ceset bulundu.

Marmaris'te kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarında 2 ceset bulundu

Marmaris'te kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarında 2 ceset bulundu

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:24 Kaynak: DHA

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