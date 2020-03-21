Marmaris'te kayıp arkadaşlar için yapılan aramada 2 ceset bulundu - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balık tutmak için fiber tekneyle açıldıkları denizde kaybolan 3 arkadaş için yürütülen arama çalışmaları sırasında 2 ceset bulundu. Bulunan cesetlerin, kayıp arkadaşlara ait olup olmadığı DNA testiyle belirlenecek.

Marmaris'te kokoreç dükkanı işleten Metin Zınk (57), halasının oğlu emekli memur Erdoğan İnce (60) ve bir süt ürünleri şirketinde çalışan arkadaşları Özkan Akıncı (36), geçen 15 Mart Pazar günü saat 08.00'de, Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan, 4,25 metrelik fiber tekneyle balığa çıktı. Gece olmasına rağmen dönmemeleri üzerine yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine 16 Mart'ta, Sahil güvenlik ekipleri denizden, jandarma ve AFAD ekipleri ise karadan arama-kurtarma çalışması başlattı.

Çalışmaların bugünkü 6'ncı gününde, Hisarönü Körfezi ve Bördübet mevkisi açıklarında arama yapıldı. Ekipler, saat 13.00 sıralarında, Marmaris'e 45 kilometre mesafedeki Bördübet mevkisinde bir ceset buldu. Saat 14.00 sıralarında da Güllübük mevkisi açıklarında ikinci ceset bulundu.

Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilen 2 ceset, Muğla Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi. Cesetlerin, kayıp kişilere ait olup olmadığı yapılacak DNA testiyle belirlenecek.

Sahil Güvenlik tarafından verilen bilgi notunda, "Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında kayıp olan şahıslara ait olduğu değerlendirilen cansız bedenlere ilişkin işlemler devam etmekte olup, arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.