Marmaris'te kayıt dışı iş yerlerine taviz yok - Son Dakika

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün, ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılmasına yönelik başlattığı çalışmalar sonuç verdi. Ruhsat Servisi, 2019 yılında bin 39, 2020 yılında ise 533 işyeri ruhsatı verdi.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ruhsatsız işyerlerinin yasallaştırılması için çalışma başlattı. Yapılan denetimler sonucunda ruhsatsız çalışan işyerleri tespit edildi. Belediye Ruhsat Servisi de gerekli evrakları tamamlayan işyerlerine ruhsat verdi. 31 Mart 2019 tarihinden bu yana hem ilçede ticaret yapmak isteyenlere, hem de işyerini yasallaştıranlara verilen ruhsat sayısı bin 173'e ulaştı.

2018 yılında 585 olan ruhsat sayısındaki bu artış, Marmaris'in aynı zamanda bir cazibe merkezi olduğunu da gösterdi. 2020 yılının ilk 9 ayındaysa ruhsat sayısı 533 olarak kaydedildi. Göreve başladıklarından bu yana ruhsatsız çalışan pek çok iş yerinin ruhsatlarını alarak yasallaştığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "18 aylık görev süremiz boyunca Ruhsat Servisi kayıtlarına bakıldığında ilk kez bu kadar fazla ruhsat verildiğini görüyoruz. Bu artışta kaçak çalışan işyerlerinin yasallaştırılmasının etkisi çok fazla" dedi.

"Sıfır tavizle hareket ediyoruz"

İşyeri açmak isteyenlerle Belediye Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Birimlerinin yakın diyalog içinde olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Oktay, "Arz-talep dengesini de gözeterek, yasalar çerçevesinde, sıfır tavizle hareket ediyoruz. Pandemi dönemine rağmen bu yıl 533 işyeri ruhsatı verdik. Öte yandan Belediyemizin işyerlerine yönelik ruhsat denetimleri de sürüyor" şeklinde konuştu. - MUĞLA