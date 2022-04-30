Marmaris'te Kaymakam Aksoy'un katılımı ile 'bayramınız kemerli olsun' denetimleri yapıldı - Son Dakika
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Marmaris'te Kaymakam Aksoy'un katılımı ile 'bayramınız kemerli olsun' denetimleri yapıldı

30.04.2022 13:39
Marmaris'te Kaymakam Aksoy'un katılımı ile 'bayramınız kemerli olsun' denetimleri yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçe merkezinde 'bayramınız kemerli olsun' projesi çerçevesinde 4 farklı noktada denetimler yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçe merkezinde 'bayramınız kemerli olsun' projesi çerçevesinde 4 farklı noktada denetimler yapıldı. Denetimlere katılan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy sürücülerin bayramını kutlarken; emniyet kemerlerini taktıkları için teşekkür edip, araçların içinde bulunan çocuklara boyama kitabı, şapka ve 'hayata sıkı tutun' yazılı tişörtler hediye etti.

İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan bayramı öncesinde yoğunlaşan trafikte sürücülerin güvenli seyahat etmeleri amacı ile hazırlanan 'bayramınız kemerli olsun' projesi dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı emniyet kemeri denetimleri yapıldı. Marmaris Atatürk Meydanı'nda Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy öncülüğünde gerçekleştirilen denetimlerde İlçe Emniyet Müdürü V. Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Trafik, Bölge Trafik Denetleme İstasyonu, İlçe Trafik Tescil Şube Amirliği ekipleri ilçe merkezinde sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatarak kemeri takılı olanlara teşekkür edip, takılı olmayanları ise uyardı. Denetimlerde ayrıca araçlarda bulunan çocuklara boyama kitabı, şapka ve tişört dağıtıldı. Yapılan uygulamalarda bazı sürücüler şehir içerisinde emniyet kemeri takma zorunluluğundan haberdar olmadıklarını belirtirken, ekipler sürücülere şehir içi ve şehirlerarası trafikte emniyet kemeri takmanın zorunluğu olduğunu hatırlattı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın bayram öncesi oluşan trafik yoğunluğunda kazaları en aza indirmek, kaza durumunda da can güvenliğini sağlamak amacı ile başlattığı projeyi ilçemizin farklı noktalarında uyguluyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın can güvenliğine kıymet verdiğimizi bilmeleri, emniyet kemerinin önemini anlamaları" ifadelerini kullandı.

Denetimlere helikopter ile havadan da destek verilirken, denetimlerin bayram boyunca devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Marmaris'te Kaymakam Aksoy'un katılımı ile 'bayramınız kemerli olsun' denetimleri yapıldı
Marmaris'te Kaymakam Aksoy'un katılımı ile 'bayramınız kemerli olsun' denetimleri yapıldı
Marmaris'te Kaymakam Aksoy'un katılımı ile 'bayramınız kemerli olsun' denetimleri yapıldı
Marmaris'te Kaymakam Aksoy'un katılımı ile 'bayramınız kemerli olsun' denetimleri yapıldı
Marmaris'te Kaymakam Aksoy'un katılımı ile 'bayramınız kemerli olsun' denetimleri yapıldı
Marmaris'te Kaymakam Aksoy'un katılımı ile 'bayramınız kemerli olsun' denetimleri yapıldı
Marmaris'te Kaymakam Aksoy'un katılımı ile 'bayramınız kemerli olsun' denetimleri yapıldı

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Münir Karaloğlu, Marmaris, Hisarcık, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te Kaymakam Aksoy'un katılımı ile 'bayramınız kemerli olsun' denetimleri yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te Kaymakam Aksoy'un katılımı ile 'bayramınız kemerli olsun' denetimleri yapıldı - Son Dakika
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