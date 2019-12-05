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Marmaris'te Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları dağıtıldı

6 saat önce

MARMARİS'te, 51 Kıbrıs gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen berat ve madalyaları dağıtıldı.

Marmaris'te Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları dağıtıldı, System.String[]

MARMARİS'te, 51 Kıbrıs gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen berat ve madalyaları dağıtıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'na Marmaris'ten katılan 51 Kıbrıs gazisine KKTC tarafından verilen berat ve madalyalarını dağıtımı için Armutalan Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Marmaris Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Duymuş, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, Sahil Güvenlik Marmaris Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Oğuz Eryılmaz, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, gaziler ve vefat eden gazilerin yakınları katıldı. Tören, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına bir dakika saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim okunması sonrası Marmaris İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz şehit ve gaziler için dua okudu. Törende konuşan Kaymakam Aksoy, "Toprak, kolay vatan edilmiyor, elde tutulmuyor. Bugün, bunun örneklerini her yerinde görüyoruz. Eğer kahramanlarımız ve aziz şehitlerimizin cesaret dolu fedakarca dirayetli kahramanlıkları olmasaydı biz bu topraklarda böyle hür, başımız dik ve onurlu yaşayamazdık. Bunu hepimiz, çok iyi, biliyoruz. Dolayısı ile Türk tarihi kahramanlıklarla ve cesaret destanları ile dolu, şanlı bir tarihtir" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Temsilcisi, Kıbrıs Gazisi Azmi Özkan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2012 yılında aldığı kararla 45 yıl sonra Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları gönderildi. Bugün hayatta olan ve Marmaris'te yaşamını sürdüren gazilerimizden 38'ine madalya ve beratları verdeceğiz. Ebediyeta intikal eden 13 gazimizin berat ve madalyalarını ise iş ve çocuklarına teslim edilecek" dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından gazilere, madalya ve beratları dağıtıp, günün anısına birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Marmaris, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:30 Kaynak: DHA
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