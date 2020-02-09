Marmaris'te kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Azmak Deresi içerisinde kimliği henüz tespit edilmeyen bir erkek cesedi bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılan erkek cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başltıldı.



Edinilen bilgiye göre; Hafta sonu yürüyüşüne çıkan bir grup vatandaş Marmaris İlçesi'nin Tepe Mahallesi Barlar Sokağı ön girişindeki Azmak Deresi üzerinde hareketsiz duran bir insan bedeni görünce durumu 112 Yardım hattı'na ihbar etti. Bölgeye gelen ekipler suyun içerisinde hareketsiz duran cesedin çıkarılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler cesedi suyun içerisinden çıkararak polis ekiplerine teslim etti. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede inceleme yapılırken, cesedin üzerinden kimliğini belirtecek herhangi bir belge çıkmadığı öğrenildi. Erkek cesedinin kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Polis ekipleri, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili çalışma başlatırken, bölgedeki tüm güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Şahsın suya düşerek mi yoksa bir cinayet sonucu dereye mi atıldığının belirlenmesi için tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. - MUĞLA