Muğla'nın Marmaris ilçesinden şaşkına çeviren görüntüler geldi. Cep telefonu kamerası tarafından çekilen videoda, yol ortasında arızalandığı öne sürülen bir aracı iten 3 mayolu kadın objektife yansıdı.
Kırmızı mayolarıyla eski bir arabayı iten kadınları gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Trafik güvenliğinin riske atıldığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Marmaris'te yolda kalan arabayı kırmızı mayolu üç kadın itti - Son Dakika