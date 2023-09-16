Marmaris'te yolda kalan arabayı kırmızı mayolu üç kadın itti - Son Dakika

Marmaris'te yolda kalan arabayı kırmızı mayolu üç kadın itti

Son Güncelleme: 17.09.2023 00:08

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolda arızalandığı tahmin edilen bir aracı, mayolu 3 kadın itti. Trafik güvenliğinin riske atıldığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden şaşkına çeviren görüntüler geldi. Cep telefonu kamerası tarafından çekilen videoda, yol ortasında arızalandığı öne sürülen bir aracı iten 3 mayolu kadın objektife yansıdı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINA DÜŞTÜ

Kırmızı mayolarıyla eski bir arabayı iten kadınları gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

O ANLAR KAMERADA

Trafik güvenliğinin riske atıldığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3. Sayfa

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te yolda kalan arabayı kırmızı mayolu üç kadın itti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te yolda kalan arabayı kırmızı mayolu üç kadın itti - Son Dakika
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