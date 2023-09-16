Marmaris'te yolda kalan arabayı kırmızı mayolu üç kadın itti

Muğla'nın Marmaris ilçesinden şaşkına çeviren görüntüler geldi. Cep telefonu kamerası tarafından çekilen videoda, yol ortasında arızalandığı öne sürülen bir aracı iten 3 mayolu kadın objektife yansıdı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINA DÜŞTÜ

Kırmızı mayolarıyla eski bir arabayı iten kadınları gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

O ANLAR KAMERADA

Trafik güvenliğinin riske atıldığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.