Marmaris'te kısa devre yapan enerji nakil hatları yangın çıkardı - Son Dakika

Marmaris'te kısa devre yapan enerji nakil hatları yangın çıkardı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, enerji nakil hatlarının kısa devre yapması sonucu çıkan kıvılcımlar boş arazideki kuru otları tutuşturdu. 9 bin metrekare alanda etkili olan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Armutalan Mahallesi Camiavlu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, enerji nakil hatlarının kısa devre yapması sonucu çıkan kıvılcımlar, kuru otlarla kaplı boş araziye düştü. Kıvılcımların tutuşturduğu kuru otlar kısa sürede alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlar, yangını görerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arasöz yangın yerine kısa sürede ulaştı. Boş arazinin 5 farklı noktasında söndürme çalışması başlatıldı. Yangın, ters rüzgarlar nedeniyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Çevredeki villalarda yaşayan vatandaşlar panik ve korkuya kapıldı. Bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri, tamamen yanan 9 bin metrekare alanda soğutma çalışması başlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşlarla görüşerek bilgi aldı. Güvenlik kameralarının bulunmadığı alanda bazı görgü tanıkları, enerji nakil hatlarının çıkardığı kıvılcım sonucu yangının çıktığını iddia etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.