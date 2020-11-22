Marmaris'te kısıtlama kurallarına uyuluyor - Son Dakika

Marmaris'te kısıtlama kurallarına uyuluyor

22.11.2020 21:06
Marmaris'te kısıtlama kurallarına uyuluyor, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ve mahallelerinde korona virüs ile mücadelede tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü saat 20.00 itibariyle başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ve mahallelerinde korona virüs ile mücadelede tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü saat 20.00 itibariyle başladı.

Marmaris'in en yoğun meydanı olan Atatürk meydanında kısıtlamaya dakikalar kala evlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar dikkat çekti.

Marmaris ilçe Emniyet müdürlüğüne bağlı motorize devriye ekipler ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipler kısıtlama bitiş saatine kadar sokaklarda dolaşarak vatandaşları uyardı.

İlk gün Marmaris kısıtlamaya çoğunlukla uydu.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması için genelge gönderilmişti. Genelge doğrultusunda, 81 ilde dün akşam saat 20.00 itibariyle başlayan kısıtlama bu sabah 10.00 itibariyle sona ermişti. Tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ikinci günü, yarın sabah 05.00 itibariyle sona erecek. - MUĞLA

Marmaris'te kısıtlama kurallarına uyuluyor
Marmaris'te kısıtlama kurallarına uyuluyor
Marmaris'te kısıtlama kurallarına uyuluyor
Marmaris'te kısıtlama kurallarına uyuluyor
Marmaris'te kısıtlama kurallarına uyuluyor
Marmaris'te kısıtlama kurallarına uyuluyor

Marmaris, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te kısıtlama kurallarına uyuluyor - Son Dakika


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