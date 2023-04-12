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Marmaris'te kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen market işletmecisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 10 Nisan günü Tepe Mahallesi'nde 43. Sokak'ta F.K.'nın işlettiği marketin üst katındaki evde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, işletme sahibi F.K. markete sigara almak için gelen E.Y'yi sigara içme bahanesi ile üst kattaki eve çıkardı. EY. isimli kız çocuğuna alkollü içecek veren F.K., çocuğa cinsel istismarda bulundu. 14 yaşındaki kız çocuğu alkolün etkisinden çıkınca hemen annesi A.Y'ye durumu anlatınca aile F.K.'dan şikayetçi oldu. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri Cumhuriyet Savcılığı kararı ile şüpheli F.K.'nin iddia edilen evinde arama yaptıklarında, birçok cinsel içerikli ürün ile kaçak içki ve tütün mamulleri, harddisk ve flash bellek bularak el koydu. Polis tarafından gözaltına alınan 41 yaşındaki F.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.