Marmaris'te klasik müzik konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te klasik müzik konseri - Son Dakika

Marmaris'te klasik müzik konseri

16 dakika önce

MARMARİS Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Oda Orkestrası tarafından klasik müzik konseri düzenledi.

Marmaris'te klasik müzik konseri, System.String[]

MARMARİS Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Oda Orkestrası tarafından klasik müzik konseri düzenledi.

Diş doktoru, avukat, cerrah, öğretmen, iş adamı, turizmci ve emekli memurların oluşan MAKSAD Oda Orkestrası, klasik batı müziği konseri verdi. Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri; Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, ilçe protokolü, Marmarisliler ve kentte yerleşik yaşayan İngiliz, Alman, Rus ve Ukraynalılardan oluşan 800 kişilik topluluk dinledi. Şef Dr. Samir Gülahmedov yönetiminde gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde Antonio Vivaldi, Mozart ve Georg Friedrich Handel gibi pek çok ünlü bestecinin eserleri seslendirildi. Konserin ikinci bölümünde Mezzo Soprano Aydan Genç ve Solist Tenor Şenol Talınlı'nın düetleri yer aldı. Çocuk korusunun Ulu Önder Mutafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları söylemesiyle konser sona erdi.MAKSAD Başkan Yardımcısı Derya Ön, "Bu yıl sanatçılarımızın katılımıyla ilk konserlerimizi düzenledik. Klasik müzikseverlerin yoğun isteği üzerine ilkini gerçekleştirdiğimiz konserler yıl boyunca devam edecektir. Ayrıca bale ve müzik kurslarında başarı gösteren kursiyerlerimizle de önümüzdeki günlerde mini etkinliklerimiz olacaktır. Ayrıca ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları izleyicilerimize sunacağız" dedi.


Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan masadan kaçan Hafter'e sert sözler: Yalan darbesi yaptı
İstanbul'da yol kavgası! Tartıştıkları sürücüye kurşun yağdırdılar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ın tiyatrosunu izleyenlere tepki gösterdi Farklı partilerde görev alan 5 belediye başkanı, AK Parti'ye geçiş yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 16:11:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris'te klasik müzik konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]