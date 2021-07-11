Marmaris'te konserler başladı

Rap müzik sanatçısı Norm Ender Marmarislileri coşturdu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi barlar sokağında konserler rap müzik sanatçısı Norm Ender'in konseri ile başladı.

Rap müzik sanatçısı Norm Ender dün gece 1000 kişiye konser verdi. "Mekanın sahibi geldi" isimli şarkı ile ünlenen söz yazarı ve şarkıcı Marmarislilerin kulağının pasını aldı. Barlar sokağındaki mekanın işletmecisi Kamil Issı "söz verdiğim gibi insanları eğlendirmeye, kaliteli şekilde hizmet vermeye devam edeceğim" dedi. Saat 23.00 da sahne alan şarkıcıya ilgi çok büyüktü. 1 saat sahnede kalan şarkıcı 10 şarkı seslendirdi. Eğlenmeye ve Norm Ender'i dinlemeye gelenler cep telefonları ile hem çekim yaptılar, hem de şarkılara eşlik ettiler. Marmaris barlar sokağında konserler ve ünlüler geçidi yaz sezonu boyunca devam edeceği belirtildi.