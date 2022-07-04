Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır - Son Dakika
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Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır

04.07.2022 18:55

Marmaris'te denizde vatandaşlar tarafından görülen canlı köpek balığı zannedilerek paspas sopasıyla müdahalede bulunulmuştu. Çok konuşulan olayla ilgili açıklama yapan Marmaris Belediyesi, görülen canlının köpek balığı değil, Akdeniz zarganası olduğunu duyurdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde görülen canlı paniğe neden oldu. Vatandaşlar, canlıyı köpek balığı zannederek paspas sopasıyla müdahale etmek istedi.

CANLIYA PASPAS SOPASIYLA VURDULAR

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, deniz canlısına paspas sopasıyla vurulduğu ve canlının aldığı darbe sonrası bölgeden uzaklaştığı görüldü.

"KÖPEK BALIĞI DEĞİL, AKDENİZ ZARGANASI"

Marmaris Belediyesi, çıkan görüntülerin ardından açıklama yapmak zorunda kaldı. Belediye, paniğe neden olan canlının köpek balığı değil, Akdeniz zarganası olduğu belirtti.

"DENİZE GİRERKEN PASPAS SOPASI ALMANIZA GEREK YOK"

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur.

Marmaris'te vatandaşların köpek balığı sanarak paspas sopasıyla vurduğu canlı Akdeniz zarganası çıktı
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Son Dakika Yaşam Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır - Son Dakika


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