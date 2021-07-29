Marmaris'te korkutan orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı (6) - Son Dakika

YANGINI 2 ÇOCUĞUN ÇIKARDIĞI İDDİASI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. 3 görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği öğrenildi.
Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),
Kaynak: DHA
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