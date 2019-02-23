Marmaris'te Korkutan Yangın

Marmaris'te bir otelin çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Marmaris'te bir otelin çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangında otelin çatısında maddi hasar oluştu.



Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde bulunan bir apart otelin çatı izolasyon çalışması esnasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 10 metrekare alan zarar gördü. - MUĞLA

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