Marmaris'te korona virüs sakinliği - Son Dakika

Marmaris'te korona virüs sakinliği
06.12.2020 23:23
Muğla'nın gözde turistik ilçesi Marmaris'te korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalara yüksek oranla uyuldu.
Muğla'nın gözde turistik ilçesi Marmaris'te korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalara yüksek oranla uyuldu. En yoğun sokaklar ve caddeler boş kaldı.
Marmaris'te eğlence ve gıda işletmelerinin çoğunlukta bulunduğu Marina bölgesi havadan drone ile görüntülendi. Normal zamanlarda yazın kavurucu sıcaklarda, kışın ise dondurucu soğuklarda dahi insan kalabalığının olduğu bölgede tek bir insan dahi görülmedi. Bölgenin boş kalması Marmaris'te kısıtlamalara uyulduğunu gösterdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler devriye halinde kontrollerine devam ederek, vatandaşları korona virüse ve kısıtlamalara karşı uyardı. - MUĞLA
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