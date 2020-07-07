Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri denetimi

Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri denetimiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süre faaliyetleri durdurulduktan sonra normalleşme sürecinde açılan kafeterya, büfe, restoran gibi işletmeler, Kaymakamlık koordinesinde kurulan polis, jandarma, doktor ve...

Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri denetimi

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süre faaliyetleri durdurulduktan sonra normalleşme sürecinde açılan kafeterya, büfe, restoran gibi işletmeler, Kaymakamlık koordinesinde kurulan polis, jandarma, doktor ve zabıtanın katılımıyla oluşturulan özel ekip tarafından denetlenmeye başladı.

Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süre faaliyetleri durdurulduktan sonra genelge ile açılmasına izin verilen restoran, kafeterya, büfe ve paket servis yapan işletmelerin denetimi için ekip kuruldu. Polis, jandarma, doktor, zabıtadan oluşan ekip, 15 Haziran'dan sonra dükkanlarını açan yiyecek-içecek satışı yapan mekanları denetimlerini sürdürüyor. İlçe merkezindeki toplam 200 restoran, kafeterya, beach club ve büfe 11.00 - 18.00 saatleri arasında denetleniyor. Günde ortalama 20 işletme denetleyen ekip, öğleyin ilçenin 11 kilometre kırsalında bulunan İçmeler Mahallesi Altın Sahil mevkiindeki işletmeleri denetledi. Ekipler, mekanların girişinde ateş ölçer olup olmadığını, personelin maske ve eldiven takıp takmadığını kontrol etti. Masa düzenlerinin sosyal mesafe kuralına uygun olup, olmadığı incelendi. Masalarda dezenfektan olup olmadığı, ayak pedallı çöp kovalarının olup, olmadığına bakıldı. Bazı restoranların işlettiği plajlar da sıkı denetimden geçti. Plajlarda şezlonglara konulan minderlerin yıkanabilir olup, olmadığı kontrol edildi. Ayrıca işletmeler bir kişi kalktığında yerine yeni şezlong minderi konulması konusunda uyarıldı. Günlük denetlenen 20 restoran, kafeterya ve plaj işletmecilerinin yarısında alınan tedbirlerin eksik olduğu tespit edildi. Eksikleri bulunan işletmeler uyarılı, haklarında tutanak tutulup, Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'na teslim edildi.

İçmeler Mahallesi Altın Sahil mevkiinde 20 yıldır restoran ve plaj işletmeciliği yapan Mehmet Tik, "Bize gelen genelge kapsamında tüm tedbirlerimizi aldık. Denetimi yapan ekipler sizlerin de duyduğu gibi teşekkür ederek ayrıldı. Herkes sağlık kurallarına uyarsa sorunlar daha da azalır" dedi.

Kaymakamlık, Jandarma, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika
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