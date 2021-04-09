Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında nikah törenleri canlı yayınlanacak - Son Dakika

Marmaris Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlenecek çiftler için çevrim içi nikah uygulaması başlattı.

Marmaris Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında salgına karşı vatandaşların sağlığını korumak için nikah törenlerine gelin ve damadın yanı sıra belirli sayıdaki yakınının katılmasına izin verildiği hatırlatıldı.

Çiftlerin mutlu anlarına tanıklık etmek isteyen yakınları ve arkadaşları için çevrim içi nikah uygulaması başlatıldığı belirtilen açıklamada, Armutalan Kültür Merkezi nikah salonundaki törenlerin çiftlerin isteği doğrultusunda internet ortamından canlı olarak yayınlanacağı bildirildi.

Açıklamada, evlilik başvurusu sırasında nikahlarının canlı yayınlanmasını talep eden çiftlerin bu özel anlarının www.marmaris.bel.tr adresinden izlenebileceği kaydedildi.