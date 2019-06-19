Son Dakika Haberleri: Marmaris'te kruvaziyer turizmi
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Marmaris'te kruvaziyer turizmi

1 saat önce

Malta bayraklı "Horizon" adlı kruvaziyer gemi, büyük çoğunluğu İspanyol 1460 yolcu ve 615 kişilik mürettebatıyla Marmaris Limanı'na yanaştı.

Marmaris'te kruvaziyer turizmi, System.String[]
Malta bayraklı "Horizon" adlı kruvaziyer gemi, büyük çoğunluğu İspanyol 1460 yolcu ve 615 kişilik mürettebatıyla Marmaris Limanı'na yanaştı.
Yolcular, gümrükteki işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, kale içi ve yat limanını gezdi. Turistlerden bazıları kafelerde otururken bazıları da alışveriş yaptı.
Ortaca'nın Dalyan ve Ula'nın Akyaka Mahallesi'ne düzenlenen turlara da katılan yolcular, İçmeler, Orhaniye, Turgut, Bayır ve Gökçe mahallelerindeki turistik yerleri gezdi.
Yunanistan'ın Santorini adasından sabah saatlerinde gelen kruvaziyerin, gece saatlerinde Girit Hanya Limanı'na gideceği belirtildi.
Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İspanyol ağırlıklı turistlerin ilçeye mayıs ayından itibaren her hafta gelmeye başladığını ve geminin liman ziyaretinin sezon sonuna kadar sürmesinin planlandığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:53 Kaynak: AA
Malta, Marmaris, Güncel
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