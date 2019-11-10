Marmaris'te kulaçlar Atatürk'ü anmak için atıldı

Marmaris'te bir araya gelen 40 yaş ve üzeri vatandaşlar 'Saygıyla anıyoruz. Atam için yüzüyoruz' sloganı ile düzelenen anma etkinliğinde, açık denizde 3 kilometre kulaç attı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris Şubesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde 'Saygıyla anıyoruz. Atam için yüzüyoruz' adı altında açık denizde yüzme etkinliği düzenledi. İçmeler Mahallesi'ndeki Altın Sahil'de toplanan, aralarında Manş Denizi'ni yüzerek geçen turizmci Emre Delivelioğlu'nun yanı sıra emekli rütbeli askerler, doktor, avukat, öğretmen, iş insanları ve yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu 40 yaş ve üzeri 23 kişi, Türk bayrakları taşıdı. Isınma hareketlerinin ardından etkinliğe katılanlar, hep bir ağızdan 'Saygıyla anıyoruz. Atam senin için yüzüyoruz' sloganı attı. Ardından suya girip, plajın karşısında bulunan 1,5 kilometre mesafedeki Keçi Adası'na doğru kulaç atıldı. Adaya ulaşan grup, bir süre dinlendikten sonra tekrar suya girip, başladıkları noktaya döndü. Gruba, sahildeki bazı Marmarisliler de eşlik etti.

ADD Marmaris Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Geniş, Bu yıl derneğimiz etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Dört yıldır düzenlenen anma etkinliğimiz önümüzdeki yıllarda ulusal hale getirmek için çalışma yapılacaktır. Bugün burada gönüllü Atatürkçü dostlarımızla anmamızı gerçekleştiriyoruz dedi.

Manş Denizi'ni yüzerek geçen otel işletmecisi Emre Delivelioğlu da, Dört yıldır yüzme etkinliğine katılıyorum. Atamızı yüzerek anacağız dedi.

Yüzme sonrası katılımcılara ve desteğe gelenlere yiyecek ile içecek ikramı yapıldı.