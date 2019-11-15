Marmaris'te kursiyer çiftçilere sertifikaları verildi

Marmaris ilçesinde açılan kursları başarıyla bitiren çiftçilere sertifikaları dağıtıldı.

Osmaniye Mahallesi MTO Bal Evi'nde düzenlenen törenle ilçe genelinde kırsal mahallelerdeki çiftçilerin ağırlıklı olarak katıldığı arıcılık, sürü yönetimi, süt sığırı yetiştiriciliği ve sağım hijyeni kurslarını başarılıyla tamamlayan 197 kursiyere sertifikaları verildi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yaptığı konuşmada, Marmaris'in turizmde önemli bir bölge olmasının yanında tarımsal üretimle de öne çıktığını söyledi.

Üretimin kaliteli olması için eğitim kurslarının önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, "İlçemiz üreticileri ve çiftçileri bizim için çok değerli. Kamu olarak her zaman kapımız açık, her türlü faaliyetlerini destekleyeceğiz. Tarımsal üretimin bilinçli yapılması ile birlikte verimlilik artacak ve bu da bölgenin ekonomisine olumlu etki edecektir." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya ise hedeflerinin Marmaris'te bilinçli tarımsal üretim ve yetiştiricilik yapılması olduğunu dile getirdi.

Hayvancılık ve arıcılık kurslarına önem verdiklerini belirten Kaya, "Toplamda 10 kurs açtık. Bu kurslarda 197 kursiyerimiz belge almaya hak kazandı. Önümüzdeki yıl bu kurslarımız daha çok budama, bitkisel üretim, bitki koruma ve mantar yetiştiriciliği gibi konularda olacak." dedi.

İlçenin çam balı üretimi açısında önemli bir yer olduğunu anlatan Kaya, "Marmaris Çam Balı" olarak Ticaret Odası ile birlikte yürüttükleri coğrafi işaret çalışmasının devam ettiğini kaydetti.

Kursiyerlere belgeleri Kaymakam Aksoy ve törene katılan diğer protokol üyelerince verildi.

Sertifika törenin ardından bal sağımı yapılarak, katılımcılara yeni mahsul çam balı tattırıldı.