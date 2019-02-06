Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Kuvvetli Rüzgar

Marmaris'te Kuvvetli Rüzgar

43 dakika önce

-Toz taşınımından detaylar -Marmaris'ten genel görünüş -Sahillerde fırtınanın getirdikleri Marmaris'te fırtına 105 kilometreye ulaştıMarmaris'te gece fırtınanın saatteki hızı 105 kilometreye kadar ulaştı.

-Toz taşınımından detaylar
- Marmaris'ten genel görünüş
-Sahillerde fırtınanın getirdikleri
Marmaris'te fırtına 105 kilometreye ulaştı

Marmaris'te gece fırtınanın saatteki hızı 105 kilometreye kadar ulaştı. Fırtına nedeniyle bir yük gemisinin de Marmaris körfezinde beklediği gözlendi.

Uzunyalı sahili boyunca yürüyüş yolu dalgaların getirdiği, kum, çakıl, yosun ve ağaç parçalarıyla doldu. Deniz kenarındaki servi fidanları devrildi. İlçede bazı ağaçlar yıkıldı.

Dalgaların getirdiği yürüyüş yolunun büyük bir bölümünü kaplayan atıklar belediye ekiplerince ve otel çalışanlarınca toplanmaya başlandı.

İçmeler Mahallesi'nde Necmiye Gençalioğlu Anaokulunun çatı kenarından kiremitler düştü. Gece olması dolayısıyla herhangi bir yaralanma olayı olmadı. Okulda güvenlik amaçlı itfaiye ekipleri tehlike oluşturacak kiremitleri kaldırdı. Okul yönetimi de gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Fırtına dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, hayatı olumsuz etkiliyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman etkisini artıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutunun dün gece esen rüzgarla ilçeye sabah saatlerinde ulaştığını, gece geç saatlere doğru etkisini kaybedeceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:52 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Fırtına Beklentisi Nedeniyle Okullar Tatil Edildi Yabani Keçi Avlarken Uçurumdan Düşüp Öldü

Yaşlı Kadın, Abdest Alırken Lağım Çukuruna Düştü AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın, Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 13:35:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Kuvvetli Rüzgar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]