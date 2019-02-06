Marmaris'te Kuvvetli Rüzgar

-Toz taşınımından detaylar
- Marmaris
'ten genel görünüş
-Sahillerde fırtınanın getirdikleri
Marmaris'te fırtına 105 kilometreye ulaştı
Marmaris'te gece fırtınanın saatteki hızı 105 kilometreye kadar ulaştı. Fırtına nedeniyle bir yük gemisinin de Marmaris körfezinde beklediği gözlendi.
Uzunyalı sahili boyunca yürüyüş yolu dalgaların getirdiği, kum, çakıl, yosun ve ağaç parçalarıyla doldu. Deniz kenarındaki servi fidanları devrildi. İlçede bazı ağaçlar yıkıldı.
Dalgaların getirdiği yürüyüş yolunun büyük bir bölümünü kaplayan atıklar belediye ekiplerince ve otel çalışanlarınca toplanmaya başlandı. İçmeler
Mahallesi'nde Necmiye Gençalioğlu Anaokulunun çatı kenarından kiremitler düştü. Gece olması dolayısıyla herhangi bir yaralanma olayı olmadı. Okulda güvenlik amaçlı itfaiye ekipleri tehlike oluşturacak kiremitleri kaldırdı. Okul yönetimi de gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
Fırtına dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, hayatı olumsuz etkiliyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman etkisini artıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Kuzey Afrika
'dan gelen toz bulutunun dün gece esen rüzgarla ilçeye sabah saatlerinde ulaştığını, gece geç saatlere doğru etkisini kaybedeceğini bildirdi.